ItaliaChiamaItalia su Facebook, raggiunte 2 milioni e 400mila persone negli ultimi 15 giorni

ItaliaChiamaItalia.it continua ad essere un punto di riferimento per tantissimi italiani, residenti all’estero e non; connazionali che attraverso le nostre pagine si tengono informati e si creano un’opinione su attualità e politica, ma non solo.

Prosegue senza sosta nella sua crescita la pagina Facebook di ItaliaChiamaItalia, che ha ormai superato i 140mila fan, provenienti da tutto il mondo.

Nelle ultime due settimane i post di ItaliaChiamaItalia hanno raggiunto 2 milioni e 400mila persone (dati statistici Facebook). Nell’ultima settimana hanno raggiunto 950mila persone, in quella precedente ne hanno raggiunte un milione e 400mila.

Significa che i nostri link, le nostre foto, i nostri video negli ultimi quindici giorni sono stati visti da quasi due milioni e mezzo di utenti Facebook. Di questi, circa 200mila hanno interagito con i nostri contenuti, commentando, cliccando, condividendo e mettendo un “mi piace” o un’altra reazione.

Nello stesso periodo di tempo la pagina ha registrato circa 1500 nuovi iscritti ed è stata visitata da oltre 3500 persone.