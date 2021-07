ITALIA-USA | Maria Angela Zappia è la nuova ambasciatrice a Washington

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Maria Angela Zappia come nuova ambasciatrice d’Italia a Washington. Ne da’ notizia in una nota la Farnesina, precisando che la nomina e’ effettiva da oggi ed illustrando il curriculum della diplomatica.

Maria Angela Zappia nasce a Viadana (Mantova) il 12 agosto 1959 e consegue la laurea in Scienze Politiche presso l’Universita’ di Firenze nel 1981. Entra in carriera diplomatica nel 1983 e presta servizio presso il Servizio Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari Legislativi e la Direzione Generale per gli Affari Politici. Dal 1986 svolge il suo primo incarico all’estero presso l’Ambasciata d’Italia a Dakar, Senegal, fino al 1990, quando assume il ruolo di Console aggiunto presso il Consolato d’Italia a New York. Nel 1993 torna alla Farnesina presso il Servizio Stampa e Informazione. Nel 1997 prende servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, Belgio, in qualita’ di Consigliere per l’emigrazione e per gli affari sociali, dove rimane fino al 2000, anno in cui viene inviata alla Rappresentanza Permanente presso l’Onu a New York, Stati Uniti d’America.

Dopo essersi dedicata a tempo pieno alla famiglia tra il 2003 e il 2006, dal 2007 presta servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Nello stesso anno assume il ruolo di Primo Consigliere alla Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Svizzera. Nel 2009, durante la Presidenza italiana del G8, ricopre l’incarico speciale di coordinatrice dei maggiori eventi, inclusi quelli relativi alle tematiche della violenza di genere, donne, pace e sicurezza. Dal 2011 e’ distaccata presso il Seae in qualita’ di Capo Delegazione UE presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Svizzera.

Nel 2014 diviene Capo della Rappresentanza Permanente presso il Consiglio Atlantico (Nato) a Bruxelles, Belgio, con titolo e rango di Ambasciatrice. Nel 2016 e’ la prima donna in Italia a rivestire il ruolo di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche’ Sherpa G7 – G20. Nominata Ambasciatrice di grado nel 2017, dal 2018 e’ Capo della Rappresentanza Permanente presso l’Onu a New York.

Nel 2018 e’ stata nominata Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica.