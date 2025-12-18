L’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas, ha partecipato alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo, tenutasi alla Farnesina a Roma il 15-16 dicembre.

Alla cerimonia di apertura è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre le varie sessioni di lavoro hanno visto la partecipazione di numerosi Ministri di Governo e di personalità straniere, tra cui il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul, e la Direttrice operativo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Ivanova Georgieva, offrendo uno spunto di riflessione sull’ultimo anno di azione diplomatica a tutela dell’interesse nazionale.