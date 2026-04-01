Un astronauta italiano tornerà a calcare il suolo lunare. È questo uno dei risultati più significativi dell’accordo siglato tra Italia e Stati Uniti nell’ambito del programma spaziale Artemis, che segna un passo importante per la presenza del nostro Paese nelle future missioni lunari.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è rientrato da Washington con un’intesa firmata insieme all’amministratore della NASA, Jared Isaacman. L’accordo inserisce ufficialmente l’Italia nel programma Artemis, il progetto americano che punta a riportare l’uomo sulla Luna e a costruire una presenza stabile sul satellite.

Al centro della collaborazione ci sono i moduli pressurizzati Multi-Purpose Habitat (MPH), strutture fondamentali per i futuri insediamenti lunari, che saranno realizzate in Italia con tecnologie e competenze nazionali. “La casa degli astronauti sarà Made in Italy”, ha sottolineato Urso, evidenziando il ruolo strategico dell’industria italiana nel settore aerospaziale.

Ma il punto più simbolico riguarda proprio la partecipazione umana: tra gli astronauti coinvolti nelle missioni future è previsto anche un italiano, destinato a camminare sulla superficie lunare, riportando il tricolore in uno dei contesti più iconici dell’esplorazione spaziale.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la missione Artemis II, il cui lancio è imminente dal Kennedy Space Center. Dopo oltre 50 anni, quattro astronauti torneranno in orbita lunare, segnando una nuova fase dell’esplorazione spaziale internazionale.

L’intesa tra Italia e Stati Uniti rappresenta quindi un doppio traguardo: da un lato rafforza la collaborazione industriale e tecnologica, dall’altro apre nuove opportunità per il protagonismo italiano nello spazio.