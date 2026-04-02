A seguito della straordinaria riuscita della 46ª edizione del Festival della Canzone Italiana in Belgio, il Comitato organizzatore ha voluto esprimere ufficialmente il proprio ringraziamento a Massimo Romagnoli – responsabile Italiani nel mondo per Alternativa Popolare – per il prezioso contributo e il costante sostegno alla manifestazione.

In un messaggio colmo di stima firmato da Lorenzo ed Ester, a nome di tutto il Comitato, Romagnoli è stato indicato come un “punto di forza” essenziale per la riuscita dell’evento.

Il Festival ha visto alternarsi sul palco icone della musica italiana del calibro di Al Bano, che ha incantato la platea con la sua potenza vocale, e l’energia travolgente di Fabio Allibrio.

“Desideriamo esprimerti i nostri più sinceri ringraziamenti per la tua presenza e per il prezioso sostegno che ci hai offerto”, si legge nella nota inviata a Romagnoli. “È grazie a partner come te che questa meravigliosa avventura continua a vivere e crescere, animata dalla passione e dal desiderio di far brillare la cultura italiana”.

Massimo Romagnoli, da sempre impegnato nella promozione dell’eccellenza italiana all’estero e nel supporto alle comunità dei connazionali, ha accolto con profonda gratitudine questo riconoscimento.

“È per me un onore aver contribuito a una serata che celebra le nostre radici e il nostro patrimonio artistico”, ha commentato.

“Il Festival della Canzone Italiana in Belgio non è solo una kermesse musicale, ma un ponte culturale fondamentale. Vedere artisti come Al Bano unire il pubblico in un abbraccio tricolore conferma quanto sia vitale continuare a sostenere queste iniziative che danno lustro all’Italia nel mondo”, ha concluso Romagnoli.

L’evento si è confermato un successo di pubblico e critica, consolidando il legame tra la comunità italiana in Belgio e le eccellenze del Bel Paese, grazie a una sinergia vincente tra organizzatori, artisti e partner istituzionali.