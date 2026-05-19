Nel segno della memoria, dell’identità e del legame con le comunità siciliane all’estero, si è svolta il 15 maggio a Racalmuto la VI edizione della “Giornata del Siciliano nel Mondo”, promossa dall’USEF in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Regionali Siciliane dell’Emigrazione (CARSE), il Comune di Racalmuto e la Fondazione Leonardo Sciascia, con il sostegno dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

La manifestazione, ormai diventata itinerante, ogni anno viene ospitata in un comune siciliano segnato da una forte emigrazione. Per il 2026 la scelta è ricaduta su Racalmuto, paese simbolo di una diaspora che continua a mantenere vivo il rapporto con la terra d’origine. Oggi, infatti, una delle più importanti comunità racalmutesi vive ad Hamilton, in Canada, dove si contano circa trentamila cittadini di origine racalmutese, mentre un altro importante nucleo è presente nell’area di Liegi, in Belgio.

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stato ancora una volta il coinvolgimento delle terze classi medie dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia”, protagoniste della IV edizione del premio ElliSicily, nato con l’obiettivo di portare la storia dell’emigrazione siciliana nelle scuole e trasmettere alle nuove generazioni una parte fondamentale della memoria collettiva dell’Isola.

La giornata, moderata dal giornalista Salvatore Li Castri, ha visto anche la partecipazione della giornalista Valentina Bongiovanni, che ha curato i collegamenti e la presentazione dei documentari proiettati nel corso dell’evento: un’intervista realizzata dal giornalista e scrittore Salvatore Picone al Cavaliere Guido Ricca, recentemente scomparso in Canada, e un cortometraggio dedicato alla celebre cantante Rosa Balistreri nel centenario della nascita.

Ad aprire ufficialmente i lavori è stato il segretario generale dell’USEF, Salvatore Augello, che ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, evidenziando anche le difficoltà che il mondo dell’associazionismo dell’emigrazione sta affrontando in un contesto politico spesso poco attento al ruolo storico delle associazioni che da oltre cinquant’anni operano a sostegno degli emigrati siciliani.

Particolarmente apprezzato l’intervento della presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE), Carola De Paoli, che ha ricordato il 70° anniversario della conquista del diritto di voto da parte delle donne. Un momento di forte emozione è arrivato con il videomessaggio della dottoressa Michelina Caruso Campo che, a 104 anni, ha raccontato il ricordo del suo primo voto, simbolo di una conquista civile fondamentale nel percorso verso la parità di genere. A lei l’USEF ha conferito il premio speciale “Giornata del Siciliano nel Mondo”.

Numerosi i riconoscimenti assegnati nel corso della manifestazione. Il premio alla memoria è andato al Cavaliere Guido Ricca, figura storica della comunità siciliana in Canada, impegnato nella diffusione della cultura siciliana e della Fondazione Sciascia ad Hamilton. L’obiettivo, ha spiegato l’USEF, è anche quello di recuperare e rendere nuovamente fruibile la biblioteca donata anni fa alla comunità locale.

Premiata anche Graziella Bivona, che ha dedicato il riconoscimento al giornale “America Oggi”, storica testata italiana negli Stati Uniti della quale è stata tra i fondatori, lavorando sia nell’edizione cartacea che in radio.

Tra gli altri premiati anche Gabriel Macaluso, nominato ambasciatore della Sicilia in Canada; la deputata belga Christie Morreale, già ministro nel governo federale del Belgio e oggi capogruppo socialista nel Parlamento della Vallonia; Francesca Rapisarda, impegnata nel sociale, nella comunicazione e nell’associazionismo nel Nord Africa; Angelo Campanella, attivo in Francia nel mondo associativo, nel COMITES e nella Consulta regionale dell’emigrazione siciliana.

Un riconoscimento è stato inoltre attribuito a un deputato del Nuovo Galles del Sud, in Australia, che nel corso della propria carriera politica ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, mantenendo sempre un forte impegno all’interno della Federazione dei Siciliani d’Australia aderente al CARSE e collaborando oggi con la Chiesa cattolica nelle attività sociali e religiose.

Menzione speciale infine per Margie Raimondo, impegnata nella valorizzazione dei grani antichi siciliani, nella promozione dei prodotti tipici dell’Isola e nel turismo delle radici attraverso l’organizzazione di viaggi enogastronomici in Sicilia.

Per quanto riguarda il premio ElliSicily dedicato agli studenti, il primo posto è andato ad Ania Carruba, il secondo a Carol Randisi e il terzo a Emma Lauricella. A tutti gli altri partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

A chiudere la manifestazione è stato l’intervento del presidente dell’USEF, senatore Angelo Lauricella, seguito dalla proiezione del documentario dedicato a Rosa Balistreri e da un buffet finale con prodotti tipici del territorio.