ITALIA-BRASILE | Presidenti gruppi parlamentari di amicizia, Porta e Biondini, a Roma per intensa agenda politica

A seguito della recente costituzione dei due nuovi gruppi parlamentari di amicizia Italia-Brasile, i Presidenti Fabio Porta ed Eros Biondini si sono incontrati a Roma per stabilire insieme un cronogramma di lavoro e per individuare alcune priorità sulle quali lavorare nei prossimi mesi.

Alla presenza dell’Ambasciatore del Brasile in Italia, Helio Ramos, i due parlamentari hanno siglato un accordo che prevede “una stretta e permanente comunicazione” tra i due gruppi per rafforzare gli storici vincoli tra i due Paesi e affrontare insieme alcune importanti questioni; in particolare nel corso dei diversi incontri con rappresentanti di Parlamento e governo è stata affrontata l’urgente necessità di rinnovare l’accordo per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida e lo stato della rete consolare italiana in Brasile che necessita di essere rafforzata per dare risposte alla grande collettività che vive nel Paese.

Il Presidente Biondini ha consegnato alla Vice Presidente della Camera dei Deputati italiana, On. Anna Ascani, una lettera del Presidente del Presidente della Camera dei Deputati del Brasile, Artur Lira, indirizzata al suo omologo italiano Lorenzo Fontana, con la quale oltre a congratularsi per la costituzione dei due gruppi di amicizia si manifesta la totale disponibilità a sostenere le loro rivendicazioni.

Nel protocollo firmato da Porta e Biondini si indicano, tra le priorità, il comune impegno a sostegno delle commemorazioni per i 150 anni dell’immigrazione italiana in Brasile previste per il 2024 e a favore della candidatura di Roma come sede di EXPO 2030.

A questo proposito, i due Presidenti hanno preso atto con soddisfazione dell’annunciato impegno del Brasile per ROMA 2030 nel corso dell’incontro che hanno avuto con i membri del Comitato a sostegno della candidatura di Roma.

Negli incontri avuti in Parlamento e al Ministero degli Esteri, Porta e Biondini hanno infine auspicato la riattivazione dello speciale accordo di collaborazione tra i Parlamenti dei due Paesi e l’organizzazione a breve di una prima missione in Brasile di una delegazione ufficiale italiana per dare seguito all’importante lavoro di diplomazia parlamentare tra i due Paesi e quindi alla comune soluzione delle principali questioni di comune interesse.