“È per me un grande onore aver preso parte, nella storica cornice di Padova, all’apertura della Conferenza Italo-Australiana su Diritto e Finanza, un appuntamento che rappresenta molto più di un incontro professionale: è la conferma del nostro impegno comune a rafforzare i legami culturali, accademici e commerciali tra Italia e Australia”. Lo ha dichiarato l’on. Nicola Carè, deputato eletto all’estero, intervenendo all’iniziativa organizzata da AILA, dall’Università di Padova con il contributo del professor Marcello Poggioli, e dalla Camera di Commercio e Industria Italiana di Melbourne.

Nel suo intervento, Carè ha espresso un sentito ringraziamento agli organizzatori, con un particolare omaggio a Vincent Morfuni, presidente di AILA e figura di riferimento per la comunità legale italo-australiana, e a Veronica Misciattelli, CEO di ICCI Melbourne, per il ruolo svolto nel rafforzare i rapporti tra imprese e istituzioni dei due Paesi.

Uno dei temi centrali della conferenza è stato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo del diritto e della finanza.

“L’IA – ha sottolineato Carè – rappresenta una delle sfide più urgenti e affascinanti del nostro tempo: può rendere la giustizia più accessibile e i servizi legali più efficienti, ma occorre garantire che trasparenza, equità ed empatia restino al centro del diritto. È nostra responsabilità evitare che l’innovazione diventi uno strumento di esclusione, invece che di progresso condiviso”.

Carè ha inoltre ricordato la dimensione più ampia dei rapporti tra Italia e Australia: “La nostra relazione bilaterale si fonda su valori comuni – democrazia, stato di diritto e giustizia sociale – e su una lunga storia di legami migratori, economici e culturali. In un mondo attraversato da crisi e tensioni geopolitiche, rafforzare questa cooperazione non è un fatto secondario, ma una scelta strategica”.

“Conferenze come questa – ha concluso Carè – non solo promuovono il dialogo tra professionisti, accademici e imprese, ma rappresentano anche atti politici: perché costruiscono dal basso un’amicizia solida e concreta tra i nostri due Paesi, fondamentale per lo sviluppo, la stabilità e la giustizia del futuro”.

Apprezzatissima l’autorevole presenza secondo Carè, all’evento, di Tony Pagone, ex Giudice presso la Corte Federale dell’Australia.