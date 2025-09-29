Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha ricevuto al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, sei nuovi Ambasciatori.
Sono:
Tamuna Liluashvili della Georgia; Mona Abuamara di Palestina; Khadijetou M’Bareck Fall (Musseit) della Repubblica Islamica di Mauritania; Karin Höglund del Regno di Svezia; Andy Detaille del Regno del Belgio; Thomas Bagger della Repubblica Federale di Germania.
Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi.
Quattro dei nuovi Capi Missione accreditati, a confermare una crescente presenza femminile in diplomazia, sono donne.