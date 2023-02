IRAN | Onori (M5S): “Non spegnere i riflettori sulle condanne a morte”

“Dobbiamo evitare che si spengano i riflettori sulla brutalità della repressione in atto in Iran. Noi siamo dalla parte del popolo iraniano e a sostegno della loro rivoluzione: una rivoluzione pacifica in nome di principi di libertà e democrazia. Basta spargimenti di sangue. Basta esecuzioni. Questo è quello che chiediamo con un’unica voce”. Lo dichiara la deputata M5S Federica Onori, membro della Commissione Esteri di Montecitorio, dopo la conferenza stampa tenutasi oggi alla Camera dei Deputati a sostegno dell’iniziativa trasversale di patrocinio politico dei manifestanti condannati a morte in Iran.

“Giudichiamo positivamente le sanzioni europee contro rappresentanti del governo e del parlamento iraniano – spiega la Onori – perché è fondamentale che le alte cariche del regime di Teheran percepiscano che c’è ‘un prezzo da pagare’ per la violenza perpetrata contro la popolazione. Qui in Italia – conclude la deputata cinquestelle – non dobbiamo dimenticare di coinvolgere i giovani su dossier nazionali e internazionali. L’alto tasso di astensionismo elettorale non va sottovalutato, è un importante indicatore di malessere. I giovani sono realmente il futuro di ogni Paese. Non dimentichiamo che sono proprio i giovani iraniani il cuore pulsante di questa rivoluzione”.