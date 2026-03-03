“Mentre il dibattito politico si concentra su polemiche e vicende strumentali, il governo continua a lavorare con serietà per tutelare gli italiani. Oggi sono previsti nuovi rientri di connazionali e parliamo di numeri importanti: oltre 500 persone rimpatriate in un solo giorno. Non è un risultato da poco”.

Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, commentando le operazioni di rimpatrio dall’Iran.

Il ringraziamento al ministro Tajani

“Grazie all’impegno del ministro Tajani e della rete diplomatico-consolare, l’Italia sta dimostrando ancora una volta efficienza, capacità organizzativa e attenzione concreta verso i propri cittadini all’estero. È questo il volto di un governo che, al di là delle polemiche, si assume la responsabilità di proteggere e assistere i connazionali nei momenti di difficoltà. Noi preferiamo i fatti alle chiacchiere. E riportare a casa più di 500 italiani in un solo giorno è un fatto che merita rispetto e riconoscimento da parte di tutte le forze politiche”, conclude Nevi.

Nel suo intervento, il portavoce azzurro sottolinea il ruolo del ministro degli Esteri Antonio Tajani e della rete diplomatico-consolare italiana, impegnata nelle operazioni di assistenza e rientro dei connazionali in una fase particolarmente delicata.

Le operazioni proseguono, con ulteriori rientri previsti nelle prossime ore, a conferma – secondo Forza Italia – di un lavoro “silenzioso” ma concreto a tutela degli italiani all’estero.