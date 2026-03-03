Associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta e autoriciclaggio. Sono queste le accuse che hanno portato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia a eseguire la confisca di circa 400mila euro nei confronti di un cittadino bresciano.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia e rappresenta l’epilogo di un’articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica.

L’indagine e il sistema illecito

Gli accertamenti hanno consentito di individuare e smantellare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i profitti illeciti venivano successivamente riciclati all’estero attraverso trasferimenti di denaro e depositi bancari su conti correnti in Croazia, intestati a meri “prestanome”.

Le somme oggetto di confisca erano infatti giacenti su rapporti bancari esteri, individuati grazie al lavoro investigativo delle Fiamme Gialle.

La condanna e la confisca definitiva

I successivi sviluppi processuali, alla luce degli elementi probatori acquisiti, hanno portato a una sentenza di condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per l’imputato.

Contestualmente è stata disposta la confisca delle somme ritenute profitto dei reati contestati: associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta e autoriciclaggio.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai reati tributari e ai fenomeni di riciclaggio internazionale, con particolare attenzione ai flussi finanziari diretti oltre confine.