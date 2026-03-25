Mercoledì 25 marzo, presso la sede dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, si è svolto un incontro tra il Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, e il Ministro degli Affari Esteri dell’Uruguay, Mario Lubetkin, accompagnato da S.E. Alfredo Guillermo Bogliaccini Llambi, Ambasciatore dell’Uruguay in Italia.

L’incontro si inserisce nella visita del Ministro Lubetkin in Italia, tappa precedente al suo viaggio a Bruxelles nel quadro dell’assunzione, da parte dell’Uruguay, della presidenza pro tempore della CELAC, con l’obiettivo di discutere le priorità dell’agenda regionale e rafforzare il dialogo con l’Unione Europea.

Nel corso del colloquio, il Ministro ha inoltre illustrato la prospettiva dell’Uruguay in vista dell’assunzione della presidenza pro tempore del Mercosur nel prossimo mese di luglio, sottolineando la centralità del rilancio delle relazioni economiche e commerciali tra Europa e America Latina.

In tale contesto, il Ministro Lubetkin ha espresso un forte apprezzamento per il ruolo dell’IILA, auspicando una sinergia ancora più stretta per sostenere l’avanzamento e la valorizzazione dell’Accordo UE–Mercosur.

A tal proposito, il Segretario Generale Silli ha invitato la delegazione uruguayana a partecipare a un evento che l’IILA sta organizzando per la fine di aprile, incentrato sulle significative opportunità che l’Accordo UE–Mercosur potrà offrire alle piccole e medie imprese di entrambe le regioni.

Il Segretario Generale Silli, nel sottolineare come la propria agenda punti a un rilancio del ruolo politico dell’IILA, ha quindi approfondito i principali ambiti di collaborazione con il Paese membro.

Particolare interesse hanno suscitato i programmi promossi dall’IILA nei settori della giustizia e sicurezza, dello sviluppo economico sostenibile e della coesione sociale, che confermano la solidità delle relazioni con l’Uruguay e la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente la cooperazione in ambiti strategici per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.