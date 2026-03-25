Complimenti per la loro vittoria a tutti coloro che hanno votato NO.
Da oggi nasce la Terza Repubblica basata sulla magistratura politicizzata. Ogni governo sarà sotto la sua tutela.
Il Parlamento, già insignificante, diventerà del tutto inutile e farà solo leggi che ricevano un accordo preventivo dall’Associazione Magistrati.
Sarà un bene se si aboliranno anche le elezioni, soprattutto quelle europee, ove sarebbe più opportuno mandare una delegazione di magistrati, anziché dei nullafacenti, a rappresentare il Paese.
Quel Parlamento, che già non conta nulla, servirà soltanto per retribuire abbondantemente qualche procuratore che sarà giudicato superfluo in Italia.
Per la Commissione, visto l’attuale livello, non c’è da preoccuparsi: si adatterà ancora più facilmente a ogni stormir di fronda che arriverà da fuori e troverà nuovi modi per accelerare il suicidio dell’Unione Europea. D’altra parte già in corso.
Viva la giustizia di parte!