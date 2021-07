“IL VIAGGIO CONTINUA” | Italiani all’estero, un fumetto racconta i Comites

Lo scorso giovedì 8 luglio si è tenuta presso la Camera dei Deputati la presentazione ufficiale del cartone animato “Il viaggio continua”, progetto ideato dal Comites di Bruxelles.

L’evento, organizzato su iniziativa dell’On. Massimo Ungaro, ha permesso di mettere in luce l’azione dei Comites attraverso i progetti dei Comites di Bruxelles, Dortmund e Parigi, alla presenza dei rispettivi presidenti e del Dott. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’estero.

Il cartone presentato dal Comites di Bruxelles racconta la storia di Lisa, giovane protagonista del fumetto. La ragazza viaggia attraverso le realtà ed i progetti di vari Comites nel mondo, grazie a una borsa di studio volta ad approfondire le problematiche dell’emigrazione, messa a disposizione dal Comites di Bruxelles.

Attraverso le sue avventure, Lisa ci racconta cosa sono i Comites, a cosa servono, come operano e come si inseriscono nella quotidianità della comunità italiana all’estero, mettendo in luce aspetti poco noti del lavoro silenzioso e quotidiano dei Comitati.

Raffaele Napolitano, presidente del Comites di Bruxelles, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è stato di sottolineare l’importanza fondamentale di un approccio condiviso ed inclusivo, spiegare il ruolo e le funzioni dei Comites, stimolare la partecipazione alle prossime elezioni per il rinnovo dei Comitati e infine attirare l’attenzione sull’importanza del sostengo delle istituzioni (MAECI, CGIE, Istituti di cultura, Ambasciate, etc.) ed i risultati che – negli anni – i Comitati hanno potuto realizzare grazie a tale sostegno”.