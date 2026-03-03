Con il nuovo anno, il mercato immobiliare italiano si appresta a compiere un cambio di passo, lasciandosi alle spalle una fase in cui le decisioni di acquisto sono state influenzate da fattori extra-mercato e da dinamiche non allineate ai tradizionali andamenti del settore.

Si apre una fase in cui tornano centrali logiche strutturali, legate a scelte finanziarie, lavorative e di stile di vita, che orienteranno in modo più consapevole domanda e offerta.

Nel nuovo contesto, le decisioni abitative torneranno a essere il risultato di valutazioni di medio-lungo periodo.

La casa sarà sempre più considerata come progetto di vita e strumento di tutela patrimoniale, oltre che come investimento capace di mantenere valore nel tempo. Un passaggio che riguarda tanto chi acquista quanto chi vende e che contribuisce a ridefinire le dinamiche del mercato residenziale.

È su questa lettura che si fondano le previsioni di REMAX Italia per il 2026, supportate da risultati 2025 superiori al trend di mercato con un volume transato che ha superato i 3,4 miliardi di euro, in crescita dell’11% su base annua, e un fatturato aggregato in aumento del 15% che ha superato i 120 milioni di euro.

Un risultato che conferma la capacità del network di intercettare l’evoluzione della domanda e accompagnarla in una fase di mercato più strutturata.

Il Gruppo conta oggi 400 agenzie e oltre 4.000 agenti attivi sul territorio nazionale, una dimensione che consente di leggere le trasformazioni del mercato con uno sguardo capillare e trasversale.

“Stiamo assistendo a un ritorno a scelte più pianificate e razionali”, osserva Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia. “Nel 2026 il mercato sarà guidato da elementi concreti come lavoro, mobilità, servizi e sostenibilità, anche economica dell’investimento. La domanda resta solida, ma diventa più selettiva e orientata al valore nel tempo”.

Tra i fenomeni più evidenti, secondo le previsioni del Centro Studi di REMAX, emerge il rinnovato interesse per abitazioni di dimensioni più contenute nei grandi centri urbani, in particolare da parte di giovani professionisti e di chi punta a percorsi di carriera nelle grandi città che concentrano opportunità occupazionali, servizi avanzati e infrastrutture.

Una domanda strutturale, legata alla capacità delle aree metropolitane di attrarre capitale umano e offrire prospettive di crescita.

Accanto a queste dinamiche, l’invecchiamento della popolazione sta incidendo in modo sempre più rilevante sui comportamenti immobiliari. In questo segmento, il mattone continua a essere percepito come un bene rifugio, capace di garantire stabilità e protezione del patrimonio nel tempo.

In tale contesto, strumenti come la nuda proprietà assumono un ruolo crescente nella pianificazione patrimoniale, offrendo soluzioni che consentono di valorizzare l’immobile mantenendo sicurezza e continuità.

In una fase di mercato che torna a muoversi secondo logiche strutturali, evolve anche il ruolo del consulente immobiliare. “La differenza la fanno competenze, strumenti di analisi avanzati e conoscenza profonda dei territori”, aggiunge il Presidente di REMAX Italia.

“Nel mercato emergeranno i professionisti in grado di guidare chi acquista verso scelte consapevoli, considerando anche la potenziale rivalutazione dell’immobile nel tempo, e di supportare chi vende nella corretta valutazione e nel posizionamento più efficace dell’offerta sul mercato”.