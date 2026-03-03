Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha ufficializzato l’assegnazione a Leonardo di un contratto dal valore di 1 miliardo di sterline nell’ambito del programma New Medium Helicopter (NMH).

L’accordo prevede la fornitura di 23 elicotteri AW149, destinati a rinnovare la flotta britannica e a rafforzare le capacità operative delle Forze Armate.

Produzione a Yeovil e rilancio del sito inglese

I velivoli saranno costruiti nello stabilimento di Yeovil, nel Somerset, storico polo produttivo del gruppo italiano nel Regno Unito. L’operazione consolida così il ruolo strategico del sito industriale inglese, garantendo occupazione e sviluppo tecnologico sul territorio.

Il programma NMH nasce con l’obiettivo di rispondere a una pluralità di requisiti operativi, puntando su efficienza e flessibilità. L’AW149, elicottero multiruolo di ultima generazione, è progettato per operare in qualsiasi condizione ambientale e su scala globale.

Dalle missioni di combattimento agli interventi umanitari

Il nuovo mezzo coprirà un ampio spettro di impieghi: dalle operazioni di combattimento all’assistenza umanitaria, fino alla gestione di grandi emergenze. L’introduzione degli AW149 consentirà inoltre la progressiva sostituzione dei Puma attualmente in dotazione alla Royal Air Force, segnando un deciso salto tecnologico.

Tra i punti di forza del programma vi è l’investimento nelle tecnologie per il pilotaggio remoto e il volo autonomo, elementi che consentiranno al Regno Unito di mantenere una posizione di leadership in ambito aeronautico militare.

Le parole di Roberto Cingolani

Soddisfazione è stata espressa da Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, che ha accolto con favore la decisione del Governo britannico. Cingolani ha sottolineato l’importanza della fornitura di elicotteri avanzati alle Forze Armate del Paese e la conferma dei continui investimenti nelle tecnologie per il volo autonomo.

Opportunità internazionali per l’AW149

L’accordo con Londra apre inoltre significative prospettive sui mercati internazionali per il modello AW149, rafforzando la presenza del gruppo italiano nel comparto della difesa britannica e consolidando la reputazione di Leonardo come partner strategico a livello globale.

Un’intesa che unisce innovazione tecnologica, cooperazione industriale e rilancio produttivo, con ricadute rilevanti sia per il Regno Unito sia per l’industria italiana della difesa.