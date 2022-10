IL CASO | Candidata a sua insaputa, 51enne denuncia il senatore Fantetti

A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. La donna è stata candidata alla Camera dei deputati nel collegio uninominale dell’Umbria. Ma «a sua insaputa».

“Protagonista della (surreale) investitura – scrive il giornalista Giulio De Santis – è Valentina Maria Carmela Parisi, 51 anni, catanese, che pochi giorni fa si è trovata a far parte della lista «Mastella, noi di centro» senza aver mai chiesto di essere inserita.

Una scoperta cui Parisi, per anni consulente legislativa dei gruppi parlamentari, ha replicato presentando un esposto in Procura per la candidatura senza il suo consenso. La vicenda un po’ kafkiana ha inizio in estate, nei giorni in cui i partiti devono depositare i nomi di chi correrà domenica”.

Parisi viene contattata dal senatore Raffaele Fantetti (ex azzurro) il 18 agosto; le propone di candidarsi a Montecitorio. “Il 19 la dirigente firma una dichiarazione d’accettazione – prosegue l’articolo -. Poche ore dopo il senatore la contatta per chiederle di accettare la candidatura per l’Australia. Parisi prima acconsente, poi però ci ripensa.

Non avendo firmato alcunché, si convince che la chiacchierata non avrà seguito. Ma non è così. Il 13 settembre Fantetti le comunica che è stata candidata in Umbria. «A mia insaputa», sottolinea Parisi nella denuncia, presentata dall’avvocato Luigi Annunziata”.