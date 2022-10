La Rai punta sull’estero con Casa Italia e programmi on-demand

Fabrizio Ferragni, direttore dell’Offerta Estero della Rai, intervistato dall’Ansa spiega: “Abbiamo iniziato un nuovo percorso per la salvaguardia della nostra cultura e delle eccellenze italiane”. La Rai rafforza la sua presenza all’estero e lancia un nuovo palinsesto con diverse novità, a partire da una piattaforma on demand ad hoc. “Siamo primi al mondo non solo per le bellezze artistiche, per il food e per il vino, ma anche per altre produzioni a volte meno conosciute – spiega Ferragni -. Vogliamo far riscoprire il nostro valore in una fase mondiale difficile per tutti. E per riuscirci cerchiamo di fare sistema con tutte le istituzioni”.

Un percorso iniziato a fine marzo, quando è stata firmata la nuova convenzione con la Presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di realizzare un’apertura al mercato internazionale, anche con l’apporto di RaiCom.

Oltre a un Canale Rai Italia rinnovato e arricchito, arriva anche Rai Italy, una piattaforma digitale on demand in lingua inglese per la promozione del sistema Paese e la salvaguardia delle nostre radici linguistiche e culturali. Dal 20 giugno diverse trasmissioni in onda su Rai Italia sono sottotitolate in inglese, negli spazi inter-programma ci sono spot Rai di canale e istituzionali sul sistema Paese per dare maggiore forza identitaria alla offerta Rai per l’estero, è stata inserita la scritta live ai programmi in onda in diretta, varata una struttura di monitoraggio con ambasciate e istituti di cultura e soprattutto è iniziata la commercializzazione del Canale Rai Italia in Europa dove vive la metà dei nostri connazionali all’estero.

Casa Italia è la nuova trasmissione quotidiana, di 90 minuti, dal lunedì al venerdì, sino a fine giugno, per circa 200 puntate, condotta da Roberta Ammendola: un racconto giornaliero sulla attualità e sulle eccellenze italiane, su cultura, moda, food, cinema, musica e sport, con l’arrivo degli highlights del campionato di calcio di serie B. Ogni settimana un viaggio nelle nostre comunità straniere e uno Sportello Italia, con quattro esperti che rispondono alle domande dei nostri connazionali.