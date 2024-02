Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, nel corso del Question Time alla Camera, sulle iniziative per garantire la sicurezza degli operatori e dei minori ospiti della casa di accoglienza gestita dalla Fondazione Via Lattea ad Haiti e per fornire assistenza alla popolazione civile, ha assicurato: “La Farnesina sta seguendo la vicenda dell’orfanotrofio. La nostra Ambasciata a Santo Domingo, che ha competenza anche per Haiti, ha richiesto al Ministero un intervento urgente a tutela del personale e dei bambini ospitati nel centro”.

“Il governo italiano guarda con preoccupazione alla grave situazione di Haiti, per questo abbiamo contribuito alla creazione di un meccanismo sanzionatorio europeo che, unitamente alle sanzioni dell’Onu e degli Usa, potrà rafforzare la pressione dei membri delle bande”.

“L’Italia supporta le iniziative dell’Onu e l’organizzazione degli Stati americani e contribuisce al fondo del programma Onu per lo sviluppo e rafforzamento della polizia”, ha sottolineato il ministro.