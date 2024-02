“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in 6a Commissione al Senato del nostro testo sulla Risoluzione della tassa di soggiorno che propone al governo di rivedere i criteri di riscossione e di utilizzo di tale imposta, basati su tre punti principali”. Lo dichiarano i firmatari della risoluzione in Senato, il Capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ed il Senatore Claudio Lotito, assieme al responsabile nazionale Turismo di Forza Italia Carlo De Romanis.

“Innanzitutto – proseguono – che l’importo sia calcolato in proporzione alla tariffa pagata anziché alla categoria di alloggio; poi che la riscossione venga effettuata direttamente dal Comune, tramite strumenti innovativi digitali, facendo fungere all’albergatore il ruolo di mero controllore e non più di esattore ed, infine, che i proventi vadano investiti dai Comuni, per almeno buona parte, sul settore stesso di provenienza cioè il turismo per migliorarne i servizi e l’offerta”.