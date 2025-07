Il 10 e l’11 luglio si è svolto nella capitale guatemalteca il VI Forum Centroamericano sull’Inclusione Finanziaria, un evento di alto livello che riunisce rappresentanti istituzionali, esperti internazionali, attori del settore finanziario e organismi multilaterali, per promuovere un dialogo strategico e azioni concrete verso un sistema finanziario inclusivo, sostenibile e attento alle necessità delle donne. con impatto positivo su economia, società e ambiente.

Il Forum, quest’anno dedicato al tema “Dall’inclusione alla sostenibilità: finanze con triplo impatto e mercati più equi”, ha avuto l’obiettivo di consolidare uno spazio che dal 2019 mette al centro l’inclusione finanziaria come un pilastro fondamentale per la riduzione delle disuguaglianze di genere e l’autonomia economica delle donne.

L’edizione appena conclusa ha rivolto l’attenzione all’evoluzione dell’inclusione finanziaria verso le finanze sostenibili, posizionandole come un agente chiave per la trasformazione economica, sociale e ambientale nella regione centroamericana.

Il Forum si svolge nell’ambito del Programma regionale MELyT, implementato da ONU Mujeres con il finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia, attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Numerosi i partner strategici coinvolti nell’iniziativa, tra cui la Banca del Guatemala, la Banca Centroamericana di Integrazione Economica (BCIE) e il Gran Ducato di Lussemburgo.

Attraverso conferenza magistrali e panel, gli esperti hanno discusso del ruolo del finanziamento sostenibile per stimolare la crescita e la coesione sociale, del rafforzamento dell’inclusione finanziaria in contesti rurali e migratori, e della necessità di sinergie tra attori pubblici e privati per allineare le politiche finanziarie agli obiettivi di sostenibilità.

Particolare apprezzamento ha suscitato l’esperienza dell’Osservatorio sull’Inclusione finanziaria dei migranti, presentato da Daniele Frigeri, Direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), che ha fornito un’analisi puntuale e innovativa sull’interazione tra migranti e sistema finanziario in Italia.

Durante la cerimonia di apertura hanno preso la parola figure istituzionali di grande rilievo, tra cui la Vicepresidente della Repubblica del Guatemala, Karin Herrera, il Presidente della Banca del Guatemala e Coordinatore della Commissione di Inclusione Finanziaria, Álvaro González Ricci, Gisela Sánchez, Presidente della BCIE, Paolo Gallizioli, Direttore della Sede AICS di San Salvador, e Gloria Carrera, rappresentante di ONU Mujeres Guatemala.

«Vorrei ribadire l’impegno del Governo italiano per la promozione dell’uguaglianza di genere, che non è solo un diritto umano fondamentale, ma è anche la base necessaria per costruire un mondo giusto e prospero. Altresì, l’uguaglianza è imprescindibile per lo sviluppo sostenibile della società, siamo chiamati tutti, come cooperazione internazionale, governi nazionali e locali, settore privato e società civile a lavorare per la generazione di un cambiamento reale e sostenibile» ha dichiarato Paolo Gallizioli.