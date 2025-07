Come Movimento Associativo Italiani all’Estero da sempre siamo consapevoli dell’importanza del Made in Italy nel mondo. Per questo, nel corso degli anni, abbiamo portato avanti innumerevoli iniziative a favore della promozione delle eccellenze italiane, dall’enogastronomia alla moda, fino ad arrivare all’auto motive e alla tecnologia.

È che il marchio Made in Italy è senza ombra di dubbio riconosciuto a livello mondiale come sinonimo di qualità. Un prodotto italiano è garanzia di valori profondi legati alla tradizione, all’artigianalità e all’innovazione.

Durante l’esperienza del MAIE nel governo italiano, sono stati individuati fondi extra da destinare alla rete delle Camere di Commercio italiane nel mondo, che oltre confine aiutano e sostengono le piccole e medie imprese italiane nel percorso di internazionalizzazione e di conquista di nuovi mercati.

Ogni oggetto Made in Italy racconta una storia, è il risultato di un equilibrio tra tecnica e creatività che pochi altri Paesi possono vantare. Ma non basta: è un vero e proprio motore per l’economia italiana.

L’export italiano, anno dopo anno, continua a crescere. Moda, arredamento, gastronomia, vino, meccanica di precisione: questi settori trainano l’immagine dell’Italia all’estero e creano milioni di posti di lavoro, diretti e indiretti.

Purtroppo tutto ciò che è italiano viene imitato nel mondo. Il caso più conosciuto è quello del Parmesan, imitazione del nostro unico e insuperabile Parmigiano Reggiano, ma si potrebbero fare tanti altri esempi. Proprio per aiutare i consumatori, soprattutto quelli stranieri, a distinguere un vero prodotto Made in Italy da un’imitazione, come Movimento Associativo abbiamo organizzato iniziative sul territorio e campagne informative attraverso i social, in modo tale da contrastare la contraffazione e spingere con ancora più forza i prodotti italiani.

A questo proposito, mi piace comunicare che, dopo una breve pausa estiva, già da settembre inaugureremo una nuova campagna informativa, tesa a promuovere l’eccellenza italiana in tutte le sue sfaccettature. Lo faremo insieme ai connazionali, ai nostri ristoratori e pizzaioli all’estero, alle associazioni italiane: perché proprio gli italiani residenti oltre confine restano i migliori ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

*Vicepresidente MAIE