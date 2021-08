GREEN PASS | Ecco cosa fare se sei un italiano vaccinato all’estero

“Sono un italiano residente all’estero per lavoro dove mi sono vaccinato con due dosi Pfizer. Eppure non riesco ad avere il Green Pass: mi è negato il diritto di circolare o uscire a cena con i miei”, scrive Carlo a La Repubblica nell’edizione del weekend.

“L’Italia – si sfoga il lettore – non ha un meccanismo per validare automaticamente la mia vaccinazione, nonostante abbia un certificato di avvenuta somministrazione”.

Come Carlo sono centinaia i cittadini intrappolati dalla burocrazia. E un’onda di rivolta è montata sul web, tra le pagine degli Expat. Sulle prime indicazioni che attribuivano ai consolati il ruolo di mettere in regola i vaccinati all’estero il governo ha fatto dietrofront. Ora è arrivato il chiarimento: una volta entrati in Italia bisogna recarsi alla Asl con il certificato di vaccinazione o guarigione. Dopo la registrazione si riceve l’Authcode. Poi sul sito dgc.gov.it si deve entrare nella sezione “tessera sanitaria”, selezionare “utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e inserire authcode e documento. La burocrazia, anche in questo caso, è padrona delle nostre vite, evidentemente.