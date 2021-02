GOVERNO | Sileri (M5S): “Riconfermato viceministro? Lo deciderà Draghi”

"Sono lusingato se tutti mi mettono tra i sottosegretari riconfermati, ma non sta a me decidere e l'importante e' che il lavoro vada avanti e venga fatto bene”

Pierpaolo Sileri (M5s) sarà riconfermato come viceministro alla Salute? “Farò il senatore fino a marzo 2023, se sarò confermato lo deciderà il presidente Draghi”, ha risposto lui a margine di una celebrazione per i medici morti nella lotta al Covid a Roma.

“Sono lusingato se tutti mi mettono tra i sottosegretari riconfermati – ha aggiunto parlando con i cronisti – ma non sta a me decidere e l’importante e’ che il lavoro vada avanti e venga fatto bene. Non so qual e’ il mio futuro ma a breve si sapra’. L’importante e’ che il lavoro impostato in precedenza venga proseguito, parlo della sanita’ perche’ delle migliorie devono sempre essere fatte. L’importante e’ che si metta in sicurezza il Paese con le vaccinazioni e poi con tutto il programma gia’ illustrato dal ministero”.