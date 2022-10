GOVERNO | Sandra Milo: “Giorgia Meloni? E’ geniale, contenta che abbia vinto”

Sandra Milo, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, commentando il risultato delle recenti elezioni politiche, dichiara: “Sono contenta della vittoria di Giorgia Meloni. Lei è brava e bella, è un piacere ascoltarla. Sono preoccupata – ha aggiunto -, perché lei si trova a governare in un momento difficilissimo, dovrebbe essere un genio per risolvere i tanti problemi”.

La leader di FdI è un genio a suo avviso? “Per dove è arrivata direi di sì, lei è fantastica”. Meglio di Draghi? “Lui mi piaceva molto, poi hanno iniziato a fare la guerra, inviando le armi… e io la penso come Papa Francesco: la pace non si fa con le armi. E poi vorrei che togliessero le sanzioni, che riaprissero le vie commerciali, detesto l’idea di passare l’inverno al freddo”.

Per chi ha votato alle ultime elezioni? ” Non ho votato, non ero convinta e quindi è stato meglio così. L’ultima volta che l’ho fatto è stato per Craxi, sono socialista da quando avevo 12 anni”.