M5S | Fico: “Mai più con la destra. La sinistra? Ha perso la connessione con il Paese”

Roberto Fico, presidente della Camera, esponente di punta dei 5stelle, intervistato dal Fatto Quotidiano spiega che il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai più con la destra. E che “i veri progressisti siamo noi”.

“Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno – dichiara -. I provvedimenti per aiutare le persone in difficoltà li abbiamo fatti noi 5Stelle. E noi ci siamo battuti per difendere la sanità e la scuola pubblica. Dobbiamo continuare e rafforzare queste scelte”.

“Io ho valori di sinistra, ma nel 2005 ho fondato il meet up di Napoli – ricorda – perché i partiti che ne dovevano essere espressione non mi rappresentavano più e volevo creare una politica nuova, su temi come la sanità e l’acqua pubblica, la lotta ai privilegi, l’ambiente. A quei tempi la mia città e la Campania erano governate dalla sinistra. Ma io dovevo fare qualcosa di diverso, di più”.

“La sinistra, quella dei partiti – per Fico – ha perduto la connessione con me e tanta parte del Paese da almeno 20 anni. E’ una crisi che viene da lontano”.

Eppure, negli anni recenti il M5S si è alleato anche con la Lega di Salvini… Fico replica così: “Sulla base della nostra esperienza, è chiaro che non faremo mai più un governo con la Lega o con la destra”.