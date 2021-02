GOVERNO | La prima volta di Draghi in Parlamento, ecco l’intervento al Senato [VIDEO]

Tredici cartelle divise in 10 paragrafi: lo stato del Paese un anno dalla pandemia; le priorità per ripartire; oltre la pandemia; parità di genere; il Mezzogiorno; gli investimenti pubblici; Next Generation Eu; obiettivi stragici; le riforme; i rapporti internazionali. Il premier Mario Draghi arriva al Senato alle 10 in punto, muovendo da Palazzo Chigi. Ecco l'intervento a Palazzo Madama