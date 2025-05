“Da quando sono stato eletto, ho portato avanti una delle richieste più importanti per la nostra comunità in Nord America: il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l’ha persa prima del 1992”. Lo dichiara l’On. Christian Di Sanzo, eletto col Pd nella Ripartizione Nord e Centro America.

“E’ un problema che riguarda moltissimi ex-cittadini italiani – prosegue – che sono espatriati in Canada e Stati Uniti e che per evitare spesso discriminazione e integrarsi nella società hanno acquisito la cittadinanza del paese di residenza perdendo quella italiana, perche’ prima del 1992 l’Italia non permetteva la doppia cittadinanza”.

“Pochi mesi dopo che sono stato eletto ho presentato un disegno di legge proprio per permettere di recuperare la cittadinanza, riconoscendo questo diritto a tutti gli italiani che l’avevano persa.

In questi ultimi due anni, non ho perso occasione per sottolineare l’importanza di questo tema nel dibattito parlamentare.

Col decreto legge Tajani che va a introdurre una serie di pesanti cambiamenti alla legge sulla cittadinanza italiana, come Partito Democratico, abbiamo pensato subito alla possibilità di poter fare modifiche alla legge per permettere almeno il riacquisto della cittadinanza.

Per noi del Partito Democratico, infatti, ogni cambiamento alla legge sulla cittadinanza non poteva prescindere dalla riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza.

Abbiamo quindi colto l’occasione, lavorando insieme come parlamentari eletti all’estero, per presentare emendamenti su questo tema al Senato dove il DL e’ in discussione.

Grazie alle numerose richieste del Partito Democratico al Senato dove la Sen. Francesca La Marca e il Sen. Francesco Giacobbe hanno presentato la posizione chiara del Partito Democratico, il governo ha finalmente presentato un emendamento che raccoglie le nostre richieste e riapre i termini per il riacquisto della cittadinanza fino al 2027.

L’emendamento, che avendo l’appoggio del governo dovrebbe essere approvato, sarà posto ai voti in Commissione Affari Costituzionali del Senato Martedì 14 Maggio, e da lì il DL passerà per discussione in aula al Senato e infine alla Camera dei Deputati.

Dopo l’approvazione finale della legge prevista entro il 27 Maggio, ci aspettiamo che il ministero rilasci istruzioni precise su come fare domanda.

L’emendamento consentirà di fare domanda per riacquisto entro fine 2027 – avrei preferito una soluzione senza limiti temporali perché quando un diritto viene riconosciuto, non deve avere una scadenza, ma ovviamente non appena si potrà fare domanda ci impegneremo in una campagna informativa”, conclude Di Sanzo.