FOTONOTIZIA | Repubblica Dominicana, l’invasione dei sargassi

E’ la loro stagione. Milioni di tonnellate di sargassi biondi, le celebri alghe killer temute dalle antiche navi a vela, stanno raggiungendo i Caraibi. E non solo: la prateria galleggiante arriva in Florida, minaccia Miami e sta riempiendo il golfo del Messico. Un’invasione silenziosa.

Quest’anno si stima che copriranno quasi tremila chilometri quadrati di spiaggia.

C’è chi li porta via a camionate, chi scava enormi buche e li sommerge nella sabbia, qualcuno li trita col trattore “barber” e li lascia sul posto dove si trasformano secondo ritmi naturali. Per il turismo è un problema.

Ma non del tutto. Perché il sargasso ha anche i suoi lati buoni. E’ un vero e proprio ecosistema, indispensabile alla salute e alla vita delle spiagge nonché all’alimentazione di centinaia di specie animali, soprattutto pesci e uccelli, molte in via di estinzione.

Il Caribe è anche questo. Ed è anche questo uno spettacolo da vedere.