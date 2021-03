FOTO | Wanda Nara e il suo bum bum tonic

Vip news in pillole fra bum bum tonic, love story e coming out. Feeling e passione. E’ ripresa la love story fra Asia Argento e Fabrizio Corona che sono stati avvistati insieme. Baci ed atteggiamenti complici non sono mancati fra le due celebrities, e l’intesa va alla grande. Quanto durerà? Sarà vero amore? Al momento, però, nessuno dei due vuole sbilanciarsi ad ammetterlo, anzi, pare che continuino a definire il loro legame come una sorta di amicizia speciale.

Il bum bum tonic di Wanda Nara. La biondissima moglie di Mauro Icardi ha postato sui social delle foto che hanno fatto incetta di like. Protagonista è la famosa e super pubblicizzata fascia elastica, che vediamo in televisione da decenni, mentre tonicizza il lato b mediante piccole onde elettromagnetiche. La Nara ama molto i suoi numerosi fans e condivide anche dettagli di trattamenti estetici. In love.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono innamoratissimi. Le due star del Trono Over del noto programma tv “Uomini & donne” di Maria De Filippi hanno stupito il pubblico che non si aspettava minimamente questa svolta amorosa. Riccardo ha avuto una lunga relazione con alti e bassi e tira e molla con un’altra bellona del programma, Ida Platano. Con Ida è finita la liason proprio quando era giunta ad un passo dall’altare.

Love story anche per Mario Balotelli e Nicole Mazzocato. La bellissima modella e influencer nata nel 1990 che ha affascinato SuperMario è una ex corteggiatrice di “Uomini & Donne”. Fascino e charme non le mancano e non poteva non essere notata da Balo che è un vero rubacuori.

In forma con le influencer. Melissa Satta sceglie come ingredienti fondamentali per rimodellare il corpo, lo sport e la dieta. L’ex velina ed opinionista tv tiene sotto controllo il peso allenandosi e monitorando l’alimentazione con l’aiuto della sua nutrizionista. Cecilia Rodriguez, invece, ha optato per i massaggi. Se c’è qualche chiletto di troppo, dovuto magari al lockdown, viene eliminato sottoponendosi ad esperti trattamenti da parte di personale specializzato.