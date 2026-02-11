Il 5 febbraio 2026, nella Sala municipale di Las Terrenas, si è svolta la cerimonia di conferimento dell’Ordine della Stella d’Italia, nel grado di Cavaliere, alla signora Elisabetta Copetti.

L’onorificenza, conferita con decreto del Presidente della Repubblica Italiana, è stata consegnata dall’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, alla presenza di autorità locali e nazionali, tra cui la Vice Ministra dell’Interno Angela A. Jaquez, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni impegnate nello sviluppo turistico dell’area.

Un riconoscimento per l’impegno nella comunità italiana all’estero

Il conferimento dell’Ordine della Stella d’Italia rappresenta uno dei più alti riconoscimenti destinati a cittadini che si distinguono nella promozione dell’amicizia e della collaborazione tra l’Italia e i Paesi esteri.

Nel caso di Elisabetta Copetti, il riconoscimento valorizza un impegno pluriennale nella comunità locale di Las Terrenas, sia sul piano imprenditoriale — con particolare attenzione alla promozione del Made in Italy — sia nelle attività di volontariato.

Un percorso che ha contribuito a rafforzare la presenza e l’immagine dell’Italia in una delle aree a maggiore vocazione turistica della Repubblica Dominicana.

Il ruolo di corrispondente consolare

Dal 2022 Copetti ricopre anche l’incarico di corrispondente consolare dell’Ambasciata d’Italia. In questo ruolo ha offerto un supporto costante ai cittadini italiani residenti e ai visitatori presenti nella zona, contribuendo alla gestione e alla risoluzione di situazioni spesso complesse.

Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che testimonia come la rete degli italiani all’estero rappresenti una risorsa strategica per il Sistema Paese, non solo sotto il profilo economico, ma anche sul piano istituzionale e sociale.

La cerimonia di Las Terrenas ha così celebrato non solo una storia personale di impegno e dedizione, ma anche il valore della comunità italiana nella Repubblica Dominicana, protagonista nella promozione della cultura, dell’imprenditoria e dell’identità italiana oltre confine.