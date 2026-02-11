«Prenot@mi è diventato un incubo per troppi italiani all’estero: appuntamenti impossibili da ottenere, ritardi e sospetti abusi stanno minando la fiducia nelle nostre istituzioni».

Lo dichiara il Deputato del Partito Democratico Fabio Porta, annunciando un’interrogazione al Ministro degli Esteri per chiedere un intervento urgente.

«Non è più possibile gestire una platea di oltre sei milioni di cittadini con un sistema di prenotazioni on line inadeguato e inefficiente; un sistema che anche l’hacker più impreparato o un “mini robot informatico” da poche centinaia di euro riesce facilmente a manipolare, a danno delle migliaia di persone che quotidianamente tentano con pazienza di fissare un appuntamento in consolato», aggiunge Porta.

«Le segnalazioni arrivano soprattutto da America Latina, Stati Uniti ed Europa – continua – dove le comunità italiane vivono da tempo una situazione inaccettabile. Servono subito più risorse, più personale e una piattaforma moderna, trasparente e sicura».

«La credibilità dell’Italia – conclude – passa anche dalla capacità di garantire ai propri cittadini all’estero servizi efficienti e dignitosi».