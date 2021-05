FOTO | Merlo (MAIE) a Miami incontra Console e presidente Comites: “Continuiamo a lavorare per gli italiani all’estero”

Merlo, sempre accompagnato da Mangia, ha poi incontrato il presidente del Comites di Miami, Augusto Cavallini: al centro del colloquio la situazione della comunità italiana locale, considerando anche il difficile periodo dovuto alla pandemia. Postando sui social una foto che lo ritrae insieme a Cavallini e Mangia, il Senatore ha scritto: “Sempre insieme, continuiamo a lavorare senza pausa per gli italiani all’estero”.

La fitta agenda di impegni si è conclusa con un incontro con alcuni dei principali esponenti della comunità italiana di Miami, tra cui tanti imprenditori nel settore della ristorazione, del turismo, del made in Italy, dell’import-export e delle costruzioni. A tutti loro il Sen. Merlo ha garantito massima disponibilità su Roma: “Come italiani all’estero potete contare sul sostegno di tutto il MAIE e sul mio personale per qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno: siamo in Parlamento a lavorare per voi – ha sottolineato il senatore in conclusione -, non dimenticatelo mai”.