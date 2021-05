LA BUONA NOTIZIA | Rosario, iniziati i lavori di ristrutturazione del Club Italiano

“Ora, come primo passo, verrà ricostruita la facciata della sede e si lavorerà per fermare il deterioramento causato dall'umidità nelle pareti dell’edificio e nelle sue fondamenta”, spiega a ItaliaChiamaItalia.it Tirelli, che oltre a essere presidente del Comites locale è anche coordinatore MAIE Argentina.

La buona notizia oggi ci arriva dall’Argentina: il Club Italiano di Rosario ha iniziato la ricostruzione della sua sede, che era stata ricevuta in rovina.

Dopo un anno di lavoro dell’intero Consiglio di Amministrazione – in stretta collaborazione con il Console Generale d’Italia a Rosario, Martin Brook, il Comites di Rosario, tramite il suo presidente Franco Tirelli, la comunità italiana e i cittadini di Rosario in generale -, è stato siglato un accordo con la Facoltà di Architettura di Rosario per redigere un rapporto esaustivo sullo stato di degrado della Sede e sulle disposizioni da prendere.

A seguito dell’analisi, il Comitato Direttivo ha iniziato a lavorare per la pulizia del luogo, la protezione della struttura del tetto danneggiata, la protezione della biblioteca storica del club, con libri antichi, anche del 1800.

“Ora, come primo passo, verrà ricostruita la facciata della sede e si lavorerà per fermare il deterioramento causato dall’umidità nelle pareti dell’edificio e nelle sue fondamenta”, spiega a ItaliaChiamaItalia.it Tirelli, che oltre a essere presidente del Comites locale è anche coordinatore MAIE Argentina.