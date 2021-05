FOTO | Italiani all’estero, Merlo (MAIE) incontra la comunità italiana della Repubblica Dominicana

“Con i parlamentari dominicani – ha dichiarato il Sen. Merlo – abbiamo parlato di relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Dominicana, mettendo l’accento sull’opportunità di rafforzare l’intercambio culturale tra i due Paesi. Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di portare a termine prima possibile l’accordo che prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra Italia e RD, a cui noi stessi, come MAIE, abbiamo molto lavorato quando eravamo al governo”.

Nella giornata di venerdì 30 aprile il Sen. Merlo si è riunito con il MAIE della Repubblica Dominicana; presenti tra gli altri Angelo Viro, vicepresidente MAIE, e Flavio Bellinato, coordinatore MAIE Nord e Centro America, oltre ai principali esponenti di alcune associazioni italiane operanti nel Paese. Durante l’incontro si è parlato di futuro e, naturalmente, di Comites, anche in vista delle elezioni di dicembre.

Riunione MAIE RD

Il giorno successivo, sabato 1 maggio, il presidente del MAIE si è recato a Boca Chica per un incontro con il corrispondente consolare Michele Cerchiara, da anni punto di riferimento importante per la comunità italiana residente in quella zona. Merlo ha voluto sapere da lui quali fossero le questioni più care ai connazionali, assicurando ascolto, attenzione e massimo impegno nel trovare le soluzioni più adeguate alle richieste degli italiani ivi residenti.