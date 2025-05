Si è svolto nei giorni scorsi a Santo Domingo un importante incontro tra Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE con delega al Nord e Centro America, e alcuni tra i principali coordinatori del MAIE in Canada. Presenti Luigi De Martino, coordinatore Ontario, e Francesco Sanci, coordinatore Toronto, oltre a Giovanni Rocca, Francesco Rigitano, Domenico Criaco.

Durante la riunione si sono affrontati temi di fondamentale interesse per la comunità italiana in Canada, come la diffusione della cultura e della lingua italiana, la promozione del made in Italy, il sostegno alla rete delle Camere di Commercio italiane in terra canadese.

Sul tavolo, inoltre, le strategie da mettere in campo come Movimento Associativo Italiani all’Estero per coinvolgere un numero sempre maggiore di connazionali all’interno del network MAIE Canada.

Di grande rilevanza il focus sugli eventi MAIE da organizzare sul territorio, in tutte e quattro le circoscrizioni consolari, con l’obiettivo di continuare a diffondere la visione culturale e politica del Movimento fondato e presieduto da Ricardo Merlo.

Il vicepresidente Odoguardi si è detto molto soddisfatto di come procede il lavoro: presto effettuerà una nuova missione in terra canadese per guardare occhi negli occhi i tanti italiani che si sentono sempre più abbandonati dai partiti tradizionali e vedono nel Movimento Associativo un punto di riferimento importante per tutto quello che riguarda la loro vita da italiani residenti oltre confine.