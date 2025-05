Una nuova realtà digitale sta cambiando il volto della nautica da diporto in Italia: si chiama Queryboat.com ed è il primo marketplace online che permette di prenotare barche e gommoni in modo istantaneo, con la stessa facilità con cui si ordina un passaggio in auto.

In un settore ancora spesso vincolato a telefonate, moduli cartacei, e lunghe attese per un preventivo, Queryboat propone un approccio opposto: veloce, trasparente, accessibile a tutti.

Nautica on-demand: il futuro è già qui

Negli ultimi due anni, il settore del noleggio nautico ha visto una crescita senza precedenti. Secondo i dati diffusi da Confindustria Nautica, il turismo in mare registra un +30% di interesse tra i giovani under 40. Ma l’esperienza di prenotazione, spesso, resta indietro.

Queryboat interviene proprio su questo punto: niente intermediazioni telefoniche, nessun vincolo burocratico. L’utente seleziona la località, imposta il budget, sceglie il tipo di imbarcazione e prenota tutto online in pochi clic.

“Vogliamo rendere la nautica accessibile e moderna. Nessuno oggi accetterebbe di aspettare giorni per un taxi: perché dovrebbe farlo per una barca?”, spiega il fondatore Carmine Giustino, imprenditore campano che ha dato vita al progetto insieme a un team di giovani professionisti del digitale.

Una piattaforma, tante storie di mare

Queryboat (www.queryboat.com) non si limita a collegare utenti e armatori, ma dà spazio anche alle piccole realtà del charter, spesso escluse dai grandi circuiti turistici, permettendo loro di competere ad armi pari grazie a una vetrina curata e facilmente raggiungibile.

Ogni scheda è completa di immagini, dettagli tecnici, recensioni verificate e possibilità di filtrare per disponibilità, lunghezza e accessori. C’è anche spazio per armatori privati, purché in regola con le normative di navigazione, che vogliono mettere a disposizione la propria barca in modo sicuro e tracciabile.

Un sistema pensato per chi non è esperto

Tra i punti di forza della piattaforma: la guida passo passo per chi si affaccia per la prima volta al mondo della nautica. Video, suggerimenti, checklist e supporto via chat aiutano anche i neofiti a vivere un’esperienza sicura, consapevole e divertente.

Per saperne di più la piattaforma è raggiungibile all’indirizzo internet www.queryboat.com.