Forza Italia Germania presente con una propria delegazione al “Berlusconi Day” di Paestum, la manifestazione che, nel weekend a cavallo tra Settembre ed Ottobre, ha voluto omaggiare lo storico leader azzurro in occasione dell’87mo anniversario della sua nascita.

Presente all’iniziativa, dalla Germania, è stato Vito Fagiolino, che ricopre il ruolo di Vice coordinatore per l’Europa Centrale e membro del coordinamento di Forza Italia in Germania.

L’obiettivo è stato quello di testimoniare ed esprimere il contributo degli attivisti azzurri, anche originari di paesi esteri, alla nascita ed allo sviluppo di un coordinamento di partito che possa essere strutturato e diffondere i valori della cultura liberale, in sinergia con quelli della cultura giudaico-cristiana che da sempre è stata appannaggio di Forza Italia.

Vito Fagiolino con Antonio Tajani

“Partecipare al Berlusconi Day, in memoria del nostro presidente, era un impegno che ho assunto personalmente: per questo vi ho partecipato con grande senso di appartenenza. Ci tenevo a dare testimonianza della mia passione, che condivido insieme al gruppo che ho l’onore di guidare, come coordinatore di Forza Italia per l’Europa centrale e membro del coordinamento di forza Italia in Germania – ha commentato Fagiolino, originario di Valva ma stabilmente residente in terra tedesca, a Groß-Zimmern – Primo tema al centro del dibattito è stato quello relativo alle elezioni europee del 2024, che ci vedranno ancora una volta in campo. Ma insieme agli amici deputati ed europarlamentari di Fi abbiamo avuto modo di esporre le numerose problematiche che attengono il nostro comprensorio, sulle quali ci è stato assicurato, ancora una volta, ascolto e vicinanza”.

“Una Grande Storia, Un Futuro di Libertà”. Nella foto Salvatore De Meo, europarlamentare FI; Deborah Bergamini, deputata FI; Battilocchio Alessandro, deputato FI; Antonio Cenini, Coordinatore Europa FI