FOTO | Da Belen Rodriguez a Elettra Lamborghini, il Capodanno dei VIP

In love. E’ scoppiato un grande feeling fra Madalina Ghenea e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. L’intesa è alle stelle e i fans della coppia aspettano il dipanarsi degli eventi.

Influencer e il volpino condiviso. Giulia De Lellis condivide il cagnolino con l’ex fidanzato Andrea Damante. E’ un volpino della Pomerania, si chiama Tommaso, ha trascorso il Natale con Andrea ed ora passerà il fine anno con Giulia.

Amore vero o da copione? Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis sono stati avvistati insieme a Fregene. Un nuovo flirt o solo un collega di set? I due attori stanno girando il nuovo film di Fausto Brizzi, dal titolo “Bla bla baby”.

Vedo non vedo per Sabrina Salerno. Si rivive l’amarcord di “Boys”, la sua hit di maggior successo targata anni ’80, dove un costume ridotto conteneva a malapena le forme bombastiche. Per gli ultimi scampoli del 2020 Sabry ha postato una foto in canottiera bianca bagnata e trasparente.