FOTO | Benessere a 5 stelle nelle Dolomiti: l’esclusiva suite Antermoja dell’hotel Cyprianerhof

Circondato da un bucolico panorama alpino con un’imperdibile vista sulle vette del Catinaccio, il Cyprianerhof Dolomit Resort è il luogo ideale dove concedersi una fuga dalla routine quotidiana, immergendosi nel totale relax a contatto con la natura. In questo hotel 5 stelle adagiato sui verdi e soleggiati pendii di Tires al Catinaccio a 1.175 metri di altitudine, si può vivere una rilassante vacanza all’insegna del benessere per rigenerare corpo e mente in ambienti progettati e realizzati per esprimere un lusso naturale, profondamente legato al paesaggio dolomitico che lo circonda.

Un’esperienza che raggiunge il suo apice se per il proprio soggiorno al Cyprianerhof si sceglie l’esclusiva suite Antermoja con private spa e infinity pool privata sulla terrazza panoramica.

In 93 metri quadrati di estensione complessiva, questa suite da sogno nelle Dolomiti ospita un accogliente soggiorno con un ampio e comodo divano. Protagonisti dell’arredamento in stile moderno alpino sono i colori caldi del legno di quercia, la quarzite argentea e i morbidi tessuti delle confortevoli sedute.

Dal salotto si può accedere alla camera da letto con vista panoramica, cabina armadio e bagno, nonché alla terrazza di 72 metri quadri che circonda la suite, sopra ai tetti dell’hotel: la suite Antermoja si trova infatti al quarto piano, il più alto del Cyprianerhof, in una posizione che garantisce totale privacy ai suoi ospiti.

La terrazza panoramica con vista sul maestoso Catinaccio ospita una infinity pool lunga ben 8 metri con acqua riscaldata a 32°. All’interno della suite, trova posto anche la zona wellness privata con sauna e bagno turco nonché un’ampia zona doccia e vasca da bagno.

A completare l’esperienza wellness a 5 stelle è l’offerta della Similde spa con piscina, saune e idromassaggio con vista panoramica, nonché una vasta selezione di trattamenti con prodotti cosmetici naturali alpini. Per gli amanti del fitness e dello sport, il team dell’hotel Cyprianerhof propone attività indoor e outdoor adatte a ogni stagione, tra cui escursioni, bike tour, arrampicate alla scoperta delle Dolomiti. Il legame con la natura ritorna nel concept gastronomico di Cyprianerhof, con una filosofia fondata su 4 punti cardine: qualità, gusto, stagionalità e regionalità, parole chiave che descrivono una cucina che sa unire le ricette della tradizione altoatesina e i sapori mediterranei con estro e creatività.