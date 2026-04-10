Arriva su Rai 3 una docufiction dedicata alla nave scuola Amerigo Vespucci, icona della Marina Militare e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Il documentario andrà in onda in due appuntamenti, venerdì 17 e 24 aprile, offrendo agli spettatori un accesso privilegiato alla vita a bordo del veliero più famoso d’Italia.

Il racconto va oltre la dimensione epica della navigazione: “Non solo disciplina ed eccellenza, ma anche attesa, solitudine, nostalgia, umanità”. Un viaggio autentico dentro la quotidianità degli allievi, tra sacrifici, formazione e crescita personale.

La docufiction segue infatti i giovani della Marina impegnati in quello che viene definito il “viaggio più lungo”, un percorso fatto non solo di mare aperto ma anche di responsabilità quotidiane: dalla manutenzione delle vele fino ai compiti più semplici, in uno spazio estremamente ridotto dove “imparare a vivere in 45 cm di privacy a testa, 450 persone in 80 metri”.

Il Vespucci, oltre a essere una nave scuola, è anche un ambasciatore itinerante del Made in Italy. Durante il suo tour mondiale, il veliero è affiancato dal “Villaggio Italia”, una sorta di expo itinerante che attraversa cinque continenti, con oltre 50 porti toccati in un viaggio della durata di due anni.

Un’esperienza che ha anche un forte valore culturale e diplomatico, come evidenzia il comandante Giuseppe Lai: “abbiamo incontrato tante culture e saggiato come gli altri ci percepiscono: un popolo di grande cultura, capace di creare bellezza, ma anche equilibrio”.

Non mancano le sfide estreme, come ricorda lo stesso comandante: “doppiare Capo Horn con un veliero di 95 anni”, una prova che racchiude tutta la difficoltà e il fascino della navigazione d’altura.

Il documentario rappresenta così non solo il racconto di un viaggio, ma anche una riflessione più ampia su identità, formazione e spirito di squadra, offrendo al pubblico uno sguardo inedito su cosa significhi davvero portare l’Italia nel mondo.