Si rafforzano i rapporti tra Italia e Venezuela. Alla Farnesina, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi ha incontrato il viceministro degli Esteri venezuelano Oliver Blanco Marcos, in visita ufficiale a Roma con l’obiettivo di rilanciare la cooperazione economica tra i due Paesi.

L’incontro si inserisce in un quadro di dialogo riattivato negli ultimi mesi, anche grazie ai contatti avviati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani con le autorità venezuelane. Un percorso che punta a consolidare relazioni storicamente solide, sostenute anche dalla presenza di una significativa comunità italiana in Venezuela e venezuelana in Italia.

Nel corso del colloquio, Tripodi ha evidenziato il miglioramento del clima bilaterale, sottolineando come la recente liberazione di alcuni connazionali italiani abbia contribuito a riaprire un confronto più costruttivo tra Roma e Caracas. Un segnale positivo che si inserisce in una fase di progressivo riavvicinamento diplomatico.

Allo stesso tempo, il sottosegretario ha ribadito la necessità di proseguire su questa strada, auspicando il rilascio degli altri detenuti politici italiani e l’adozione di misure umanitarie per i casi più delicati, accogliendo con favore i primi segnali di apertura da parte venezuelana, tra cui recenti provvedimenti di amnistia e l’impegno a garantire tutele processuali.

Ampio spazio è stato dedicato anche al rilancio della cooperazione economica, con particolare attenzione ai settori strategici come energia, infrastrutture e comparto minerario. In questo contesto, l’Italia guarda con interesse al contributo delle proprie imprese, incluse le piccole e medie aziende, per sostenere la modernizzazione del sistema produttivo venezuelano. Un orientamento già indicato dal governo italiano, che vede nelle imprese nazionali un possibile motore della nuova fase economica del Paese sudamericano.

“I nostri due Paesi possono avviare una nuova fase delle relazioni bilaterali, fondata su fiducia, crescita economica e cooperazione concreta”, ha dichiarato il sottosegretario Tripodi, confermando la disponibilità italiana a promuovere missioni economiche e a rafforzare la collaborazione anche in ambito giudiziario e nella lotta alla criminalità organizzata.

Nel 2025, l’interscambio commerciale tra Italia e Venezuela ha raggiunto i 417 milioni di euro, un dato che testimonia la solidità del rapporto economico ma anche il potenziale ancora inespresso, su cui entrambi i Paesi intendono investire nei prossimi anni.