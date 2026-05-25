L’insonnia è oggi uno dei disturbi più diffusi e sottovalutati nella popolazione adulta. Difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni frequenti o risvegli precoci compromettono la qualità della vita di milioni di persone, con effetti significativi su salute psicofisica, umore e produttività.

In questo scenario cresce l’interesse verso approcci terapeutici efficaci, sicuri e personalizzati, capaci di andare oltre il solo trattamento farmacologico.

Secondo gli specialisti di Sonnomedica, centro medico dedicato alla diagnosi e cura dei disturbi del sonno, l’insonnia è una condizione complessa e multifattoriale, spesso legata a stress, ansia, alterazioni dei ritmi circadiani e stili di vita disfunzionali.

«Il sonno non è un semplice “interruttore” – spiega Marco Caglieris, Direttore di Sonnomedica – ma un processo che coinvolge molte componenti dove è necessario un approccio che le esamini tutte in modo equilibrato ed integrato».

I limiti delle terapie tradizionali

I farmaci ipnotici e sedativi possono offrire un sollievo rapido, ma il loro utilizzo prolungato è associato a effetti collaterali come tolleranza, dipendenza, sonnolenza diurna e alterazioni del ciclo naturale del sonno. Anche la terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia (CBT-I) non è sempre facilmente accessibile a causa di tempi, costi e disponibilità limitata di specialisti.

Per questo motivi un numero crescente di pazienti si orienta verso percorsi di medicina integrata, che affiancano alle terapie convenzionali interventi complementari supportati da evidenze scientifiche.

Agopuntura e insonnia: cosa dice la ricerca

Tra questi approcci, l’agopuntura sta attirando crescente attenzione anche in ambito medico occidentale. Studi clinici e revisioni sistematiche indicano che l’agopuntura può favorire il rilassamento del sistema nervoso, ridurre l’iperattivazione da stress e influenzare positivamente la regolazione del ciclo sonno-veglia.

Le ricerche suggeriscono che la stimolazione di specifici punti corporei può contribuire a:

• ridurre l’attività del sistema nervoso simpatico

• favorire l’attivazione del sistema parasimpatico

• aumentare la produzione endogena di melatonina

• ridurre ansia e tensione emotiva

I benefici osservati riguardano sia la qualità soggettiva del sonno sia parametri oggettivi, come la riduzione della latenza di addormentamento, la diminuzione dei risvegli notturni e il miglioramento dell’architettura del sonno, con un aumento delle fasi più profonde e ristoratrici.

Quando arrivano i benefici

Secondo i dati disponibili, gli effetti clinici dell’agopuntura diventano più evidenti dopo un ciclo di trattamento di almeno tre settimane, con sedute regolari. Non si tratta quindi di una soluzione “istantanea”, ma di un intervento che agisce progressivamente sui meccanismi neurofisiologici del sonno, soprattutto se inserito in un percorso strutturato.

La Dr.ssa Laura Fagetti, medico pneumologo e specialista di agopuntura in Sonnomedica conferma che: “Recuperare un sonno naturale richiede tempo, costanza e un percorso costruito sulla persona. I benefici più solidi arrivano gradualmente: fidatevi del processo”.

L’approccio di Sonnomedica

Presso Sonnomedica, l’agopuntura viene integrata all’interno di un percorso medico specialistico dedicato ai disturbi del sonno. Ogni paziente viene valutato in modo personalizzato, considerando la storia clinica, le abitudini di vita e le eventuali terapie in corso.

«L’obiettivo – spiegano dal centro – non è solo migliorare il sonno, ma il benessere globale della persona. In particolare, l’agopuntura può rappresentare una valida opzione per chi non tollera i farmaci, desidera ridurne l’uso o cerca un approccio più naturale e integrato».

Un sonno di qualità è un pilastro fondamentale della salute fisica e mentale. Affrontare l’insonnia in un centro specializzato consente di individuare il percorso più adatto, combinando competenze mediche e approcci terapeutici basati sulle evidenze.