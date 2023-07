Formaggio Asiago piace sempre di più ai giovani

Il formaggio Asiago piace sempre più ai millenials, i giovani dai 24 ai 39 anni. A loro il Consorzio Tutela Formaggio Asiago dedica la campagna di comunicazione estiva con una programmazione sulle principali radio nazionali, oltre ad una serie di network radiofonici e televisivi locali. A partire dal 18 luglio prossimo, sarà on air il fortunato spot “Sì Asiago DOP”, già vincitore del premio come “miglior spot radio” ai Formaggi & Consumi Awards, assegnato da una giuria composta da buyer di Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata, normal trade e operatori del settore in occasione di Cibus 2023.

Fresco e leggero, nel gusto e nello spirito, il formaggio Asiago piace ai giovani per la sua capacità di far incontrare ed unire le persone nei diversi momenti della giornata: dal pranzo veloce e naturale, all’aperitivo serale, dal weekend all’aria aperta, fino al pasto in compagnia nel ristorante gourmet. Ogni occasione è unica con l’Asiago DOP e la sua autenticità protagonista dello spot con un racconto moderno ed accattivante, reso ancor più potente dal brano originale di grande appeal, “See far”, appositamente ideato per celebrare il nuovo presente.

E’ proprio al consumatore che l’Asiago DOP rivolge il suo grande Sì alla vita. Una parola brevissima, semplice, riconoscibile, com’è il formaggio Asiago, che comunica la gioia di stare insieme e vivere esperienze e stili di vita diversi che ci fanno sentire vivi e stare bene. Un inno dove ciascuno può diventare protagonista e ambasciatore della qualità di questo prodotto fatto da persone per le persone.

Con la nuova campagna di comunicazione estiva, in programma su Radio 105, Virgin, R101 e Radio Montecarlo, oltre ad una serie di network radiofonici e televisivi locali, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago prosegue nell’azione di valorizzazione dell’Asiago DOP, terzo formaggio più citato dai consumatori italiani, secondo una recente indagine dell’Istituto Nielsen e punta a consolidare il suo posizionamento premium, con una proposta di valore che coniuga naturalità e grande versatilità.