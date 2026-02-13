Al via ad Atene il Festival della Letteratura Italiana in Grecia

Ha preso il via oggi ad Atene il FILE – Festival della Letteratura Italiana in Grecia, una rassegna dedicata alla narrativa contemporanea italiana e al dialogo culturale tra Italia e Grecia.

L’evento, in programma fino a domenica 15 febbraio 2026, rappresenta un’importante occasione di promozione della letteratura italiana all’estero e di rafforzamento dei legami culturali tra i due Paesi.

Promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Atene, il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la diffusione delle opere italiane tradotte in lingua greca e favorire il confronto diretto tra autori, lettori e operatori culturali.

La manifestazione rappresenta una vera e propria “vetrina per la nostra letteratura”, offrendo al pubblico internazionale la possibilità di scoprire alcune delle voci più significative della narrativa italiana contemporanea.

Paolo Giordano apre il festival con “Tasmania”

Ad inaugurare il festival è stato lo scrittore Paolo Giordano, protagonista della lectio magistralis intitolata “Dentro la frattura”, dedicata ai temi del suo recente romanzo Tasmania.

L’intervento ha affrontato questioni centrali della contemporaneità, tra fragilità individuale, cambiamenti globali e ricerca di nuovi equilibri personali e sociali.

La presenza di Giordano conferma il valore internazionale della narrativa italiana e la sua capacità di intercettare le inquietudini e le trasformazioni del mondo contemporaneo.

Niccolò Ammaniti chiude la rassegna con “La vita intima”

La chiusura del festival, prevista per domenica, vedrà protagonista Niccolò Ammaniti, che dialogherà con il pubblico sui temi dell’identità moderna e sul suo ultimo romanzo, La vita intima.

L’incontro offrirà un’occasione di riflessione sui cambiamenti della società contemporanea e sul ruolo della letteratura nell’interpretare le trasformazioni individuali e collettive.

Un ponte culturale tra Italia e Grecia

Il festival si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione culturale tra i due Paesi, sostenuto anche dall’Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura, impegnati nella promozione della lettura e dell’editoria italiana a livello internazionale.

L’iniziativa assume un significato ancora più rilevante in vista della partecipazione della Grecia come Paese ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma a maggio a Torino.

La letteratura italiana protagonista all’estero

Il FILE – Festival della Letteratura Italiana in Grecia conferma il crescente interesse internazionale per la narrativa italiana e il suo ruolo come strumento di dialogo culturale. Eventi come questo contribuiscono non solo alla diffusione delle opere italiane all’estero, ma anche al rafforzamento delle relazioni culturali e intellettuali tra i popoli, valorizzando la letteratura come ponte tra identità diverse e come spazio di confronto sulle sfide del presente.