Export ortofrutta italiana da record: raggiunti i 6 miliardi di euro

Il settore ortofrutticolo italiano conferma il suo ruolo strategico nell’economia nazionale e internazionale, raggiungendo nel 2024 il traguardo record di circa 6 miliardi di euro di esportazioni. Un risultato che consolida la posizione dell’Italia come terzo esportatore europeo, alle spalle di Spagna e Paesi Bassi, e conferma la competitività delle produzioni italiane sui mercati esteri.

Il dato emerge in occasione di Fruit Logistica, la principale fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo, in corso a Berlino, dove l’Italia si distingue ancora una volta per la forte presenza e il dinamismo delle sue imprese.

Italia protagonista a Berlino con 365 espositori

Su un totale di 2.428 espositori provenienti da tutto il mondo, ben 365 sono italiani, rendendo l’Italia il Paese più rappresentato alla manifestazione. La partecipazione evidenzia la vitalità e la capacità innovativa di un comparto fondamentale per l’agroalimentare nazionale.

Il mercato tedesco si conferma il principale partner commerciale per l’ortofrutta italiana, con esportazioni che superano i 2 miliardi di euro e rappresentano circa il 30% del totale. La domanda crescente da parte della Germania rafforza ulteriormente la posizione dell’Italia come fornitore di riferimento per qualità e varietà dei prodotti.

Innovazione e qualità trainano la crescita

Accanto ai numeri record dell’export, emerge con forza il ruolo dell’innovazione come motore dello sviluppo del settore. Tra le novità presentate alla fiera spicca la Fragola della Basilicata IGP, simbolo dell’eccellenza agricola italiana e della valorizzazione delle produzioni territoriali.

Sempre più rilevante anche il segmento dei prodotti ad alto contenuto di servizio, pensati per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. Ne sono esempio gli spinaci pronti per la cottura in microonde in pochi minuti, che uniscono praticità e qualità.

Sul fronte tecnologico, grande attenzione è stata riservata anche alle innovazioni digitali applicate all’agricoltura, come il drone agricolo L50, premiato per la sua elevata precisione e autonomia nei trattamenti su ampie superfici, contribuendo a migliorare efficienza e sostenibilità.

Un settore chiave per l’economia italiana

Il successo dell’ortofrutta italiana sui mercati internazionali conferma la centralità del comparto nell’economia nazionale. La combinazione di qualità, innovazione e forte vocazione all’export consente alle imprese italiane di competere ai massimi livelli globali.

Il traguardo dei 6 miliardi di euro rappresenta non solo un record economico, ma anche la dimostrazione della solidità e del futuro promettente dell’agroalimentare italiano, sempre più protagonista sui mercati internazionali.