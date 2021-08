Ferragosto Italiano a Santo Domingo “per riunire la comunità italiana in Repubblica Dominicana”

Ci accompagnerá con musica dal vivo a partire dalle 07.00 PM con cantanti invitati italiani residenti in RD: Elisabetta Catania, che ci ha accompagnato nella prima edizione, riconosciuta cantante della zona di Bayahibe, e Erika Veras, dominicana di anima italiana residente a Las Terrenas. Nel pomeriggio ci accompagnerá DJ Che Mix Music con una selezione musicale per l´occasione.

Quest´anno oltre agli stand espositivi di servizi e vendita diretta di prodotti, alle carpe gastronomiche di rinomati ristoranti italiani della capitale, novitá come AMARO LUCANO e SAVERIO S GELATI, e grande varietá di food & beverage, contiamo anche con la presenza pubblicitaria di grandi marchi italiani, come FIAT, ALFA ROMEO, DOMICEM, CARABELA, e di main sponsor che hanno richiesto presenze speciali. Sulla porta inoltre, a ricevere i nostri ospiti, a partire dal pomeriggio, avremo “presenze importanti”…

In tanti hanno prenotato il proprio stand. Chi ci sarà, tra gli espositori?

Siamo felici di poter contare con l´appoggio di tanti, tantissimi, ognuno con suo spazio e/o presenza, a dimostrazione del fatto che quando la comunitá italiana si unisce é piú forte e piú bella. La locandina ufficiale riassume tutte le presenze. Tra i main sponsor SPEED CARGO, con l´occasione sará ricordato il sig. Francesco Francville fondatore da poco scomparso, TRACADERO BEACH RESORT, ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA e DUSSICH SERVICES, e molti altri.

Chi vuole partecipare, cosa deve fare? Chi deve contattare?

Per gli espositori e presenze, per quest´anno abbiamo giá esaurito gli spazi. In questi 2 anni abbiamo effettuato un intenso porta a porta per far conoscere l´evento a tutti, con l´obbiettivo di non escludere nessuno. E´ un’impresa titánica, la comunitá italiana é grande, e come detto non sempre coesa. Se non fosse arrivata voce a qualcuno ci scusiamo, l´obbiettivo é quello di coinvolgere tutti e con il tempo diventare piú grandi. L’evento é aperto al pubblico, NO COVER. Il passaparola e la pubblicitá é tutta attraverso social e gruppi chat, cercando di arrivare in maniera capillare a tutto il pubblico interessato. Informazioni su Instagram ufficiale dell´evento @ferragostoitaliano o mail conectandoartes@gmail.com