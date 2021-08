Export da record per i formaggi italiani, +7,5%

Export di formaggi italiani che segna un record storico: esportazioni in aumento del 7,5% trainate anche dalla riapertura dei ristoranti nel mondo.

Questi sono i numeri che arrivano dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al primo quadrimestre 2021, che riporta oggi La provincia di Sondrio.

I dati “registrano un valore di oltre il miliardo di euro delle spedizioni all’ estero”. “Circa i 2/3 delle esportazioni – precisa l’analisi – sono dirette all’interno dell’Unione Europea dove si è verificato un aumento dell’8,8%, mentre gli Stati Uniti sono il principale mercato di sbocco fuori dai confini comunitari con +12%. Un risultato favorito in particolare dall’entrata in vigore l’11 marzo 2021 della sospensione dei dazi aggiuntivi del 25% alle esportazioni in Usa di formaggi come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone”.