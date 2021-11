FARNESINA | Sottosegretario Della Vedova presenta Primo rapporto sul turismo delle radici in Italia

Mercoledì 17 novembre, alle 12, il Sottosegretario agli Affari Esteri Benedetto Della Vedova presenterà il volume “Primo rapporto sul turismo delle radici in Italia”. Tale pubblicazione, realizzata con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e curato dalle professoresse Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera dell’Università della Calabria, contiene una serie di ricerche svolte negli ultimi anni da vari studiosi sul tema del turismo delle radici, tra cui le Professoresse Ana Biasone dell’Università di Mar Del Plata (Argentina) e Anna Lo Presti dell’Università di Torino, che interverranno all’evento moderato dal Direttore Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie Luigi Maria Vignali.

L’iniziativa si inserisce nella politica di promozione del turismo delle radici, che la Farnesina ha avviato sin dal 2018, con la prima convocazione del Tavolo tecnico dedicato.

Lo studio mira a fornire concrete linee guida ai responsabili della programmazione turistica dei territori, oltre che a imprese e operatori. Il volume offre numerosi spunti di interesse per le associazioni di italiani nel mondo, così come per gli stessi emigrati e loro discendenti.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming.